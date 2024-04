Der Alltag in der Schweiz ist von kleinen und grossen Trennlinien geprägt – doch bei einem sind sich die Menschen einig: Bezahlt wird mit Twint. Diese Botschaft setzt die neue Dachkampagne spielerisch in Szene, wie es in einer Mitteilung heisst.

Coop- oder Migros-Kind? Rockkonzert oder Opernbesuch? Stadt oder Land? Das Zusammenleben in der Schweiz umfasst Gegensätze und Widersprüche, die nicht selten emotional und kontrovers diskutiert werden. In der neuen Dachkampagne von Twint wird klar: Egal wie weit die Standpunkte auseinandergehen – Twint überwindet alle Gräben.









Im Zentrum der ersten Kampagne mit dem neuen Konzept stehen das einfache Bezahlen an jeder Kasse mit dem QR-Code und das Hinterlegen von Kundenkarten in der Twint-App, heisst es weiter. Die Identifikation und Verbundenheit der Menschen in der Schweiz mit der Marke bilden dabei den emotionalen Kern des Konzepts.







Die multimediale Kampagne wurde von Twint in Zusammenarbeit mit Erbe Creative konzipiert, von Rocket Film produziert und in ihrer medialen Verbreitung von Sir Mary geplant. Sie umfasst eine ganze Reihe von Werbespots, Plakaten und Animationen, welche die Gegensätze des Schweizer Alltags aufgreifen und Twint als gemeinsamen Nenner hervorheben. (pd/wid)