«Wieder gemeinsam unterwegs» lautet die Botschaft der neuesten Kampagne von Wirz für den gesamten Schweizer ÖV. Ziel ist der gemeinsame, geschützte Weg nach dem Lockdown zurück in die Normalität. Persönlichkeiten aus Medizin, Medien, Kultur und Unterhaltung vermitteln mit prägnanten Aussagen Sicherheit beim Einsteigen in Bahn, Bus und Tram.

Für die Kampagne konnten einflussreiche Gesichter gewonnen werden: von Kabarettist Bänz Friedli, TV-Moderatorin Gülsha Adilji über Radio-Moderatorin Marion Kaelin, Journalist Jonas Schneiter, Sänger und Influencer Nick Antik bis hin zu Fachleuten wie dem medial präsenten Epidemiologen Marcel Salathé oder den Medizinern Didier Pittet und Christian Garzoni.

Die grosse Vielfalt an Testimonials mache es möglich, die drei Landesteile Deutschschweiz, Romandie und Tessin gezielt nach Befinden abzuholen, schreibt Wirz in einer Mitteilung. Zu sehen ist die Kampagne in allen Bahnhöfen auf Plakaten, RailPosters, SBB-Screens und eBoards sowie als Anzeigen im 20 Minuten. Ebenfalls breit kommuniziert wird in unterschiedlichsten digitalen Formaten, animiert und statisch, sowie auf den Kanälen der verschiedenen Transportunternehmen der Schweiz.



«Wieder gemeinsam unterwegs» sei der zweite Flight der Sensibilisierungskampagne für den Schweizer ÖV, welche mit «So schützen wir uns» begonnen hat und ebenfalls von Wirz kreiert und realisiert worden ist, schreibt die Agentur.

Verantwortlich bei SBB: Myriam Siksou (Leiterin Marketing Konzern), Reto Meissner (Leiter Marketing-Kommunikation), Stefanie Widmer (Senior Kommunikationsmanagerin), Bas Vogler (Media Manager) und Corinne Schneeberger (Media Managerin), Urs Plattner (Produktion), Philippe Hasler (Verantwortlicher: Konzern-Markenerlebnis Film/Foto Fahrten); verantwortlich bei Postauto: Patrick Moeschler (Leiter Konzeption und Realisation Marketing-Kommunikation); verantwortlich bei Wirz: Caspar Heuss, Dominique Magnusson, Anna Leudolph (Kreation), Urs Krucker (Strategie), Simone Jehle, Eveline Mathis, Jacqueline Lima (Beratung), Nadja Kilchhofer, Erasmo Palomba (Agency Producing), Corinne Räber, Oliver Fäs, Anina Eugster, Thomas Peller (Medienrealisation); Tom Haller (Fotograf), Lorenz Wahl Postproduction (Bildbearbeitung), Sebahat Film + Foto GmbH (Produktion). (pd/eh)