Festland: Winner oder Game-Changer gesucht

EY hat eine neue Kampagne gestartet, um die Community der besten Entrepreneurs der Schweiz zu erweitern, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit der Frage «Winner oder Game Changer?» werden Unternehmerinnen und Unternehmer angesprochen, die die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft aktiv mitprägen und neu denken.

Mit der Gamechanger-Kampagne verfolge EY das Ziel, die Erfolgsstories aus der Community stärker ins Zentrum zu rücken. Die aktuellen Gamechanger des Jahres sollen andere Unternehmerinnen und Unternehmer inspirieren. Auch die Hall of Fame der früheren Preisträger sei aktiv in die Kommunikation einbezogen. Neu ist für potentielle «Entrepreneurs Of The Year 2020» eine Bewerbung bzw. Empfehlung in wenigen Klicks möglich.





Die Bekanntmachung erfolgt mittels Mobile Targeting, Social Media und Dialogmarketing. Ein Megaposter in Zürich sowie Tramwerbung in Genf und Lausanne schaffen zusätzliche Aufmerksamkeit. TV-Beiträge in Schweizer Regionalmedien erzählen die persönlichen Geschichten der diesjährigen Entrepreneurs Of The Year.

Basierend auf der von EY entwickelten Idee zur Gesamtinitiative, wurde der Auftritt in der Schweiz gemeinsam mit Festland konzipiert und realisiert. Die Kommunikation ist integrierter Bestandteil der Strategie-Plattform «New Reality Movement», welche ebenfalls mit Festland kreiert wurde und in der DACH-Region zum Einsatz kommt.