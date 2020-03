Serie zum Coronavirus: «Wir arbeiten nahezu rund um die Uhr»

von Matthias Ackeret

Herr Schärer, wie fest beeinträchtigt Corona Ihren persönlichen Alltag?

Das Coronavirus beeinträchtigt meinen Alltag dahingehend, als dass es fast kein anderes Thema mehr gibt als das. Aber ich muss sagen, ich empfinde es als Privileg, dass wir gemeinsam mit dem BAG die Kommunikationskampagne zu Corona führen dürfen. Das gibt in dieser schwierigen Situation das Gefühl, wenigstens einen Beitrag leisten zu können.

Welche Auswirkungen hat der Virus auf Ihr Business?

Das ist noch schwierig zu sagen. Zum Glück arbeiten wir nach wie vor noch an Projekten, die mit dem neuen Coronavirus nichts zu tun haben. Das Team hat aber gerade sehr, sehr lange Tage, wir arbeiten nahezu rund um die Uhr, auch am Wochenende.

Welche Massnahmen haben Sie getroffen?

Die ganze Agentur ist natürlich im Homeoffice, wir haben via Google Meet laufend Abstimmungen zusammen und rufen einander an. Das läuft erstaunlich gut. Ich schätze den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen und ich vermisse sie auch. Ansonsten halten wir uns natürlich an die Empfehlungen des BAG, alle bleiben nach Möglichkeit zuhause.



