Nach dem Gold an den ADCE Awards gewinnt das «Migros-Bier» von Wirz auch bei den Eurobest-Awards.

Gold gibt es in der Kategorie «Integrated», Bronze zudem in der Kategorie «PR». Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, ist damit Wirz auch die Agentur des Jahres aus der Schweiz.

Eine Übersicht über alle Gewinner finden Sie hier. (cbe)