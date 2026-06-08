Publiziert am 08.06.2026

Akanji wurde bereits im April als Markenbotschafter vorgestellt und ist während des Turniers auf Out-of-Home-Platzierungen sowie auf Social Media präsent. Ergänzt wird das Botschafter-Aufgebot durch Nationaltorhüter Gregor Kobel sowie die Nationalspielerinnen Sydney Schertenleib und Alayah Pilgrim. Hinzu kommen Promis wie Luca Hänni und Liridon Krasniqi. Insgesamt setzt Coca-Cola auf über 20 Content Creator und Influencer.













«Während einer Fussball-WM rückt das ganze Land zusammen. Ein Team kann die Fans innerhalb von Minuten von der Hoffnung zur Enttäuschung und wieder zurück führen und alle erleben es gemeinsam», wird Giulio Franscini, Brand Manager, The Coca-Cola Company Schweiz in einer Medienmitteilung zitiert. «Diese intensive Achterbahn der Gefühle wollen wir mit unserer Kampagne begleiten und für die Fans in der ganzen Schweiz noch erlebbarer machen.»



Ein Werbespot greift die «Höhen und Tiefen» eines Turniers auf, kommentiert von Roman Kilchsperger (Deutsch), Massimo Miccoli (Italienisch) und Daniel Romano (Französisch). Der Clip läuft bis zum Ende des Turniers am Fernsehen und auf Social-Media-Plattformen. «Während einer Fussball-WM rückt das ganze Land zusammen. Ein Team kann die Fans innerhalb von Minuten von der Hoffnung zur Enttäuschung und wieder zurück führen und alle erleben es gemeinsam», wird Giulio Franscini, Brand Manager, The Coca-Cola Company Schweiz in einer Medienmitteilung zitiert. «Diese intensive Achterbahn der Gefühle wollen wir mit unserer Kampagne begleiten und für die Fans in der ganzen Schweiz noch erlebbarer machen.»Ein Werbespot greift die «Höhen und Tiefen» eines Turniers auf, kommentiert von Roman Kilchsperger (Deutsch), Massimo Miccoli (Italienisch) und Daniel Romano (Französisch). Der Clip läuft bis zum Ende des Turniers am Fernsehen und auf Social-Media-Plattformen.



Anlässlich des Gruppenspiels der Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina lädt Coca-Cola am 18. Juni zu einem Public Viewing in die Zürcher Maag-Halle. An den weiteren Schweizer Gruppenspielen tritt die Marke als Co-Partner bestehender Public Viewings auf.

Auf Produktseite erscheinen Dosen und Flaschen in einem von Länderflaggen inspirierten Design. Zudem kooperiert Coca-Cola mit Panini: Unter den Etiketten ausgewählter Pet-Flaschen finden sich zwölf exklusive Sticker für das offizielle WM-Album, die nicht in regulären Panini-Paketen erhältlich sind.

Die Kampagne fällt ins Jahr des 90-jährigen Bestehens von Coca-Cola in der Schweiz (persoenlich.com berichtete).

Verantwortlich für die PR zeichnet Oppenheim, das Influencer- und Markenbotschafter-Management liegt bei Collabment. Das Public Viewing in der Maag-Halle verantwortet PromoPers. Die Kampagne mit Manuel Akanji wurde von VML umgesetzt, die kreative Umsetzung lag bei VML und M3 GmbH. (pd/nil)