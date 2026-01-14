Boff: Wo Ausserirdische studieren wollen

Publiziert am 14.01.2026

Die von der Agentur Boff realisierte digitale Kampagne richtet sich an potenzielle Studierende der Bachelorstudiengänge Umwelt- und Ressourcenmanagement sowie Food Science & Management. Im Zentrum stehen die fiktiven Aliens Quinara und Zarlox, die laut Kampagnenkonzept bei der Suche nach dem «besten Studium der Galaxie» auf die BFH-HAFL stossen. Zwei cineastische Leadclips mit Science-Fiction-Elementen bilden den Auftakt der Kampagne.

Ergänzt werden diese durch organische Kurzvideos, in denen Studierende über ihren Alltag, Lehrinhalte, Berufschancen und das Campusleben berichten. Die ausserirdischen Figuren sind dabei Teil der gezeigten Szenen.

Die Kampagne wird über bezahlte Werbeformate auf Social-Media-Plattformen ausgespielt. Die Werbemittel sind auf kurze Aufmerksamkeitsspannen in digitalen Feeds ausgerichtet und verweisen auf Informationstage, Studiengangdetails und Bewerbungsmöglichkeiten. Die Hochschule zielt mit dem Format auf eine junge, digital affine Zielgruppe ab. (pd/spo)