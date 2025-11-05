Insighters: Wo die Mobiliar ein Gesicht hat

Publiziert am 05.11.2025

Kompetente Mitarbeitende aus der Region ersetzen zentralisierte Abklärungsprozesse – das ist das Konzept, das die Mobiliar mit ihrer neuen Kampagne umsetzt. Seit Montag präsentiert sich die Versicherung schweizweit als Ansprechpartner, der vor Ort entscheidet und hilft.

«Menschen brauchen im entscheidenden Moment keine langen Abklärungen, sondern Hilfe. Genau deshalb setzen wir auf Nähe – mit kompetenten Mitarbeitenden aus der Region, die erreichbar sind und Entscheidungen vor Ort treffen», wird Davide Pincin, Leiter Marketing der Mobiliar, in einer Mitteilung zitiert.

Creative Directors Susen Gehle und Andy Lusti beschreiben das Konzept: «Die grösste Herausforderung bestand darin, Ideen zu entwickeln, die lokal stark wirken und gleichzeitig auf andere Standorte adaptiert werden können. Die Lösung war eine flexible Headline-Mechanik mit Haltung – so erhält jede Generalagentur einen eigenen Auftritt, und trotzdem entsteht ein gemeinsames Bild: Nähe als Stärke in jeder Region der Schweiz.»

Die Kampagne zeigt laut Mitteilung ungestellte Momente von echten Mitarbeitenden in ihrem Arbeitsumfeld. Alle Sujets enthalten Telefonnummer und persönliche Ansprechperson für die jeweilige Region. Die Motive werden im Aussenraum, in lokalen Medien und auf Social Media ausgespielt.

«Jede lokale Kampagne macht erlebbar, was uns ausmacht: persönlich, unkompliziert und regional verankert – dank der Menschen, die der Mobiliar vor Ort ein Gesicht geben», ergänzt Marketing Communication Manager Sabine Leuba. (pd/cbe)