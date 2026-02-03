Mind Studios: Wo Lernenden vorwärtskommen

Publiziert am 03.02.2026

Unter dem Motto «Wer die Ausbildung bei Roche macht, bleibt nie stehen» verantwortet die Agentur Konzept, Videoproduktion und Kampagnen-Setup, teilt Mind Studios mit. Die Kampagne richtet sich an Jugendliche in der Berufsorientierung sowie an Eltern und Lehrpersonen. Ausgespielt wird sie auf TikTok, Snapchat, Instagram und YouTube Shorts.





Im Zentrum stehen kurze, dynamisch geschnittene Videos mit echten Roche-Lernenden. Sie bewegen sich durch verschiedene Szenen ihres Ausbildungsalltags – von Laboren über Büros bis zu Produktionsumgebungen. Die visuelle Umsetzung greift das Kampagnenmotto wörtlich auf: In vier bis fünf Sequenzen bleiben die Protagonisten buchstäblich nie stehen.

«Uns war wichtig zu zeigen, dass eine Ausbildung bei Roche kein Stillstand ist, sondern ein kontinuierlicher Entwicklungsweg», wird Alexandra Schwarzentruber von der Nachwuchsförderung Berufsbildung bei Roche zitiert.





Mind Studios produzierte insgesamt fünf Videos für unterschiedliche Ausbildungsbereiche, speziell zugeschnitten auf die Anforderungen von TikTok. «Für junge Zielgruppen zählt Authentizität. Deshalb setzen wir auf reale Lernende, echte Bewegung und eine Bildsprache, die sich organisch in die Plattformen einfügt», erklärt Daniela Kleck, CEO von Mind Studios. (pd/spo)