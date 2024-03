Pünktlich zum Gartensaison-Start gönnt sich der Gartenmöbelexperte Hunn Gartenmöbel, der neben Bremgarten neu auch in Lyssach zuhause ist, eine neue Imagekampagne. Kreiert und umgesetzt wurde diese von der Zürcher Kreativagentur Inhalt und Form, die sich anlässlich eines Pitch-Verfahrens erfolgreich gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte und seit Mitte 2023 das Kommunikations-Etat von Hunn Gartenmöbel betreut.

Im Zentrum der neuen Imagekampagne von Hunn Gartenmöbel stehen laut einer Mitteilung drei Spots sowie drei Keyvisuals, in denen sich die Protagonisten in ihrem Garten so richtig wohlfühlen und alles rundherum vergessen. Das führe dazu, dass sie Dinge machen, die man eigentlich nur in seinen eigenen vier Wänden mache.

«Unsere Gartenmöbel sind mehr als nur Möbel, sie sind Ausdruck von Lebensfreude und Lebensqualität», wird Timon Kobel, Leiter Marketing und Kommunikation bei Hunn Gartenmöbel, zitiert. «Deshalb war es uns wichtig, in unserer neuen Kampagne den Garten als eine Wohlfühl-Oase zu inszenieren, in der man sich so richtig zuhause fühlt.»

Die Kampagne ist seit Ende Februar on air und ist im TV, auf YouTube, Instagram, Facebook, in Form von Display-Ads sowie OOH zu sehen. Zusätzlich kommen weitere Massnahmen wie Radiospots, Mailings sowie Sonder-Eröffnungsplakate zum Einsatz.

Verantwortlich Hunn Gartenmöbel: Timon Kobel (Leiter Marketing & Kommunikation), Olivia Meier (Content Managerin), Andreja Cosic (E-Commerce Managerin); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Manuel Schnoz (Art Director), Stefanie Hager (Project Manager); Produktion: Studio Nord (Filmproduktion); Nicolas Burri Studio (Fotografie). (pd/cbe)