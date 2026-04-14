Im Mittelpunkt steht ein Online-Spot auf Englisch, der Mode nicht als Warenversprechen, sondern als Ausdruck von Identität und persönlicher Haltung inszeniert. Konzipiert und umgesetzt wurde die Produktion von der Kreativagentur House of Deep, wie diese mitteilt.
Das Konzept entstand in enger Zusammenarbeit mit der Stylistin Lauren Isabel, die nicht nur an der inhaltlichen Entwicklung beteiligt war, sondern auch die Hauptrolle im Film übernimmt. Dadurch soll der Kampagne eine authentische, persönliche Dimension verliehen werden.
Ziel der Zusammenarbeit sei es gewesen, so House of Deep, das Thema Fashion in eine kulturell anschlussfähige und visuell prägnante Bildsprache zu übersetzen – zeitgemäss und nah an der Lebenswelt des Publikums. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich auf Kundenseite: Kyra Wiederkehr (Lead Social Media Glattzentrum); verantwortlich bei House of Deep Agency: Rodney Chonia (Creative Producer & Gesamtprojektleitung), Lauren Isabel (Konzept & Cast), Linus von Stumberg (Regie & Edit), Gaétan Nicolas (DOP & Production), Simon Sarek (Visual Effects), Nina Cutkovic, Jingle Jungle (Sounddesign), Hannes Cullum (Colorist), Aline Bravier (Gaffer), Ryan Falconi (Spark), Elia Grunder (1st AC), Lea Joana (Styling Assistant), Chiara Mai Phuong Bianco (Hair/Makeup).