Publiziert am 14.04.2026

Im Mittelpunkt steht ein Online-Spot auf Englisch, der Mode nicht als Warenversprechen, sondern als Ausdruck von Identität und persönlicher Haltung inszeniert. Konzipiert und umgesetzt wurde die Produktion von der Kreativagentur House of Deep, wie diese mitteilt.

Das Konzept entstand in enger Zusammenarbeit mit der Stylistin Lauren Isabel, die nicht nur an der inhaltlichen Entwicklung beteiligt war, sondern auch die Hauptrolle im Film übernimmt. Dadurch soll der Kampagne eine authentische, persönliche Dimension verliehen werden.

Ziel der Zusammenarbeit sei es gewesen, so House of Deep, das Thema Fashion in eine kulturell anschlussfähige und visuell prägnante Bildsprache zu übersetzen – zeitgemäss und nah an der Lebenswelt des Publikums. (pd/spo)