Publiziert am 23.09.2025

Im Auftrag der Apleona Schweiz AG entwickelte die Rau Werbeagentur zusammen mit House of Influence eine Strategie mit vier lokalen Content Creators. Diese produzierten Inhalte für Instagram und TikTok, um für verschiedene Wohnformen im Areal zu werben – von WG-Zimmern bis zu Familienwohnungen.

Die Kampagne war in zwei Phasen unterteilt, wie House of Influence mitteilt: In den ersten zwei Wochen standen Bekanntheitsmassnahmen im Vordergrund. Anschliessend folgten zwei Wochen mit Inhalten, die zu Besichtigungen und Anmeldungen animieren sollten.

Die ausgewählten Influencer setzten dabei auf verschiedene Ansätze. Eine Content Creatorin sagte zum Beispiel: «Ich stehe gerade in deiner Wohnung» und klärte später auf, dass es sich um eine potenzielle zukünftige Wohnung handle. Eine Studentin präsentierte gezielt 1,5-Zimmerwohnungen für ihre Zielgruppe.

@atxina.s You want to live like you fit? ? Because check out the 190 new residents in the area Stadtsägi in St.Galle. You live urban, lively and sustainable! Apply now on Stadtsaegi.ch ⭐ Min Gheimtipp: The New and Movements Apartmets. ? #StadtSägi #Apleona #StadtSaegiCH ♬ Originalton - atxina.s

Nach Angaben der beteiligten Agenturen erreichte die Kampagne 406'513 Personen.

Tanja Herrmann, Geschäftsführerin von House of Influence, erklärt das Vorgehen: «Die wenigsten hätten wohl das Thema Wohnraum mit Influencer-Marketing in Verbindung gebracht. Wenn man aber verschiedene Massnahmen strategisch aufeinander abgestimmt, erreicht man seine Zielgruppe auf neue und vor allem effektive Weise.»

Oliver Rau von der Rau Werbeagentur bezeichnet die Zusammenarbeit als gelungen und kann sich vorstellen, solche Formate künftig wieder einzusetzen. Die Agentur ist nach eigenen Angaben seit Jahren in der Immobilienbranche tätig.

Das Areal Stadtsägi bewirbt sich als urbanes Wohnprojekt mit Fokus auf Gemeinschaft und bezahlbarem Wohnraum in St. Gallen. (pd/nil)