Publiziert am 30.04.2026

Passend zum Tag der Arbeit können Betriebe aus Handwerk, Gewerbe, Industrie, Gartenbau, Baugewerbe und Landwirtschaft alte Arbeitskleider gegen neue Workwear eintauschen – unter dem Motto «Zeit für etwas Neues?».

Die Kampagnenmechanik orientiert sich am historischen Acht-Stunden-Tag: Acht Schweizer Betriebe erhalten die Möglichkeit, bis zu acht alte Arbeitskleider gegen neue Hatex-Produkte einzutauschen. Der maximale Warenwert pro Gewinnerbetrieb beträgt 800 Franken. Alle weiteren Teilnehmenden erhalten einen Rabatt von bis zu 20 Prozent, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hatex entwickelt seine Produkte unter dem Claim «Intelligent Workwear». Die Kampagne richtet sich schweizweit an Betriebe, die ihre Belegschaft mit Berufskleidung ausstatten. (pd/cbe)