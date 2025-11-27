Rawcut: Wortspiele statt Rabatte für Amorana

Die Zürcher Kreativagentur Rawcut hat für den Online-Händler Amorana eine Black-Friday-Kampagne entwickelt, die auf humorvolle Wortspiele statt auf Preiswerbung setzt. Die Multi-Channel-Kampagne verwendet Begriffe wie «Rabutt» oder «Stimulaktion» und verzichtet bewusst auf Rabattversprechen.
Miriam Otero, Senior Brand Manager bei der Lovehoney Group, betont: «Wir legen bei Amorana grossen Wert darauf, Sexual Wellbeing charmant zu kommunizieren. Mit der neuen Kampagne zeigen wir, dass man auch zum Black Friday humorvoll für unsere Produkte werben kann, ganz ohne überladene Rabattkommunikation.»
Die Kampagne wird in der Deutsch- und Westschweiz kanalübergreifend ausgespielt. (pd/cbe)