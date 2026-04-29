Inhalt und Form: Wortspiele zum Frühstück

Die Kampagne setzt auf humorvolle Schlagzeilen rund um das Thema Frühstück: «Weniger Zucker, mehr Hin und Weggli», «Weniger Zucker, mehr Brotivation», «Weniger Zucker, mehr Gipfelistürmer» und «Weniger Zucker, mehr Konfi-dence» lauten die vier Headlines, heisst es in einer Mitteilung. Die Wortspiele greifen typische Schweizer Frühstücksbegriffe auf und verknüpfen sie mit dem Produktversprechen: weniger Zucker, ohne Abstriche beim Genuss. Inhaltlich schliesst die Kampagne an den bestehenden Claim «Iss richtig Zmorge» an und positioniert das Frühstück als Startpunkt für einen gelungenen Tag.
Die Media-Planung und -Umsetzung verantwortete iundf Media. Ausgespielt wird die Kampagne auf Social Media sowie als Digital-Out-of-Home in Coop Megastores schweizweit seit Mitte März. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Hero: Anninka Kraus (Head Marketing), Neele Eggs (Marketing Manger); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Jil Tölderer (Art Director), Dario Brazerol (Copywriter), Berivan Günüc (Project Manager); Severin Spitzli (Mediapublisher), Andreas Bartneck (Head of iundf Media), Wolf Mocikat-Wein (Senior Programmatic & Media Specialist).