Publiziert am 10.12.2025

Der ADC Young Creatives Award findet Anfang 2026 zum 19. Mal statt. Dieses Mal entwickeln die Teilnehmenden eine Kampagne für Galaxus. Neu werden 2026 erstmals auch Media- und PR-Konzepte im Rahmen des Nachwuchswettbewerbs ausgezeichnet. Bisher umfasste der Wettbewerb die Kategorien Film, Outdoor und Cyber.

Das Online-Briefing findet am 5. Februar statt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Einreichungsfrist endet am 5. März. Teilnahmeberechtigt sind Kreative unter 30 Jahren. Der Award fungiert als Pre-Selection für die Young Lions Competition in Cannes.

In der neuen Kategorie PR wird die Arbeit prämiert, die gezielt Aufmerksamkeit in Medien und auf sozialen Kanälen erzeugt. Ebenfalls neu ist die Selektion des Young Lions Media-Teams. Der Wettbewerb wird in Kooperation mit Weischer.Cinema Schweiz durchgeführt, die als offizieller Schweizer Cannes Lions Repräsentant auftritt. (pd/spo)