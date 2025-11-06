TBWA\Zürich: Yuki verzaubert Coops «Magischer Winter»

Zentrales Element der Weihnachtssammelaktion ist der Schneehase Yuki, der in TV-Spots und Bumpern Produkte der Aktion präsentiert und sammelbaren Prämien bewirbt. Der Nachtlicht-Projektor, das Plüschtier Yuki und eine Kuscheldecke gehören zu den Sammelprämien, die Kundinnen und Kunden mit Märkli-Coupons erhalten.
Die Kampagne läuft über Fernsehen, Online-Formate und in den Filialen. Die laut Mitteilung bewährte Sammelpromotions-Mechanik bleibt bestehen: Märkli sammeln und beim Einkauf einlösen. (pd/cbe)
Credits
Auftraggeber: Coop Genossenschaft; Kampagnenkonzeption und Umsetzung: TBWA\Zürich; Produktion Bewegtbild: Shining Film; Animation: PostOffice Amsterdam; Mediaplanung: TWmedia; Musik: HitMill; Sprachaufnahmen: Cover Media.