Publiziert am 19.01.2026

Die Filme stellen Zak gängigen Freizeitbeschäftigungen gegenüber. Während klassische Hobbys meist ihre Tücken haben, verspricht Zak eine erfüllende Experience ohne Lernprozess und Kollateralschäden – auch für Laien ab dem ersten Öffnen der App. Im Zentrum der Kampagne von Neu Creative Agency stehen Bedienfreundlichkeit und Einfachheit.

Hintergrund der Kampagne ist laut einer Mitteilung das neue Feature Zak Invest. Nutzer können über die App in mehr als 12'000 Aktien, Fonds und ETFs an den wichtigsten globalen Handelsplätzen investieren. Die Bank Cler setzt dabei auf tiefe Courtagen und einfache Bedienbarkeit.

Die vier Filme laufen ab sofort in unterschiedlichen Versionen im TV und online, weitere Massnahmen ergänzen die Kampagne. (pd/cbe)