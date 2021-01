Jung von Matt Limmat: Zalando und Podladtchikov als «Perfect Match»

Ein letztes Mal mit Iouri: Die Fahrt am 28. Januar 2021 in der «The Big Beast of Laax» Halfpipe werde den krönden Abschluss einer beispiellosen Schweizer Sportkarriere sein, schreibt JvM in einer Mitteilung. Der Teaserfilm zu «The Last Run» wird in den nächsten Tagen als Social Ad in diversen Varianten (Cut Downs, Bumper Ads und die Full Version) und im Rahmen einer breiten Digital-Out-Of -Home-Kampagne an den grössten Schweizer Bahnhöfen gezeigt. Live gestreamt wird der Event am 28. Januar via Youtube.

Neben Bewegtbild hat Zalando zusammen mit Iouri Podladtchikov mehrere Kampagnenvisuals auf dem Crap Sogn Gion in Laax inszeniert. Auf den Bildern trägt Podladtchikov seine Lieblingsoutfits aus dem Zalando-Wintersortiment.

Die Kampagnenvisuals werden auf zalando.ch und in Social Ads gezeigt. Als weiteres Highlight bildet Podladtchikov den Run in einer Limited Edition Jacke der Marke Columbia fahren, die an diesem Event zum ersten Mal vorgestellt und danach auf den Social-Media-Kanälen von Zalando verlost wird.

Den eigenen Stil entdecken, neue Wege gehen und damit immer wieder überraschen: Diese Philosophie habe für den ehemaligen Profisnowboarder und Fotografen Iouri Podladtchikov einen besonderen Stellenwert. Er richte sich bei seinen Entscheidungen nicht nach gesellschaftlichen Konventionen. Gleiches gilt laut JvM für den Onlinehändler Zalando: «Mit über einer halben Million online erhältlichen Artikeln steht das Unternehmen für die un- begrenzten Möglichkeiten, sich mit Mode zu definieren und inszenieren, frei von jeglichen Regeln», schreibt JvM. Somit handle es sich bei Zalando und Podladtchikov um einen Perfect Match.

Trailer:



Behind the scenes.







