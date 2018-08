Mit ihren 20 Jahren gehört die Agentur ZB Werbung zu einem festen Bestandteil der Berner Werbeszene. Zum Jubiläum schenkt sich ZB Werbung nun einen neuen Namen und eine frische Positionierung, wie es in einer Mitteilung heisst. Aus ZB Werbung wird Amber Kommunikation AG.

Am 1. August 1998 gründeten Felix Zimmermann und Daniel Bürgi ZB Werbung AG. ZB stand für die beiden Nachnamen der Gründer und für die damaligen Standorte Zürich und Bern. «Die Zeiten haben sich verändert. Die beiden Gründer sind seit Jahren nicht mehr an Bord. Der Standort Zürich existiert ebenfalls nicht mehr. Und nicht zuletzt sind wir heute mehr eine klassische Kommunikations-, statt eine reine Werbeagentur», wird Inhaber Denis Jeitziner in der Mitteilung zitiert. Jeitziner ist seit 2005 dabei und übernahm die Agentur 2011 voll und ganz.

Der Neuanfang ist aber nur auf den ersten Blick einer. Vielmehr setzen Jeitziner und seine Crew weiterhin auf ein breites Kommunikationsspektrum. «Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden grossen Wert auf Text- und Bildqualität im On- und Offline-Bereich legen.» Und wieso Amber? «Der Name tönt gut, ist positiv besetzt und assoziiert sowohl Genuss- (Bier) als auch Kunstvolles (Bernstein). Ausserdem bietet Amber farblich interessante Variationen.» Die bewährten Werte bleiben laut Mitteilung bestehen. Die Agentur stehe für Authentizität, Kreativität und Offenheit.

Amber Kommunikation wurde anlässlich eines Kundenanlasses am Freitagabend lanciert. (pd/cbe)