Der «Swatch Big Bold Chrono» ist «von mutigen Ideen inspiriert und für noch mutigere Persönlichkeiten kreiert». Ein Credo von Swatch, das auch die Produktionsfirma Mygosh bei den Arbeiten für die Lancierung dieser Kollektion umsetzen wollten. Es ist dies die erste Zusammenarbeit mit Swatch, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der erste Film aus der Serie sei «ein echtes CGI-Highlight», inszeniert von Maxime Durand und animiert von Max und den Partnern von Supermafia, Neuchâtel. Alle vier Modelle – blau, rot, gelb und grau – wurden dabei auch für Print-, OOH- und Social-Media-Zwecke gerendert.



Im Anschluss an dieses animierte Epos folgte eine Live-Action-Lifestyle-Kampagne mit insgesamt vier Spots: Office, Arty, True Love und BMX. Jeder dieser Kurzfilme legt laut Mitteilung den Fokus auf eine der vier lebendigen Farben der «Big Bold Chrono»-Linie. Der Chrono spielt dabei der rote Faden, der die Erzählstränge miteinander verbindet. In inspirierten Tagtraum-Erzählungen werden die Protagonisten in die Welt von Swatch versetzt – an Orte, wo der Faktor Zeit eine ganz entscheidende Rolle spielt.



Die weltweite Kampagne startete Ende Oktober in China. Anschliessend wurde sie in Mitteleuropa und den USA lanciert. Besonders bemerkenswert laut Mitteilung: Die Spots wurden auf dem legendären Big Screen am New Yorker Times Square gezeigt. Dies sei ein passender Ort für «Big Bold», «denn schliesslich handelt es sich hierbei um ein globales Epizentrum für Kultur und Handel».



Neben der Produktion der Filme war Mygosh auch für die Produktion von Image- und Social-Media-Beiträgen verantwortlich, diese wurden von dem britischen Künstler Ahmed Chrediy fotografiert. Verantwortlich für die Regie und CGI-Animation war Maxime Durand und Supermafia. Die Originalmusik und das Sounddesign wurden von Resonate aus London umgesetzt.





«Ohne die kongeniale Zusammenarbeit mit dem Team von Swatch wären diese Umsetzungen kaum möglich gewesen», so Lamar Hawkins von Mygosh. «Für unser Unternehmen war dies ein schöner Beweis dafür, dass man mit den richtigen Partnern auch in kürzester Zeit Herausragendes produzieren kann.»

Verantwortlich bei Swatch: Selim Salame, Natacha Khalife, Lisa Biancaniello; verantwortlich bei Mygosh: Lamar Hawkins, Natali Sussman, Ilonka Galliard (Executive Producers), Maxime Durand (Director, Editor, CGI Animation lead, VFX), Supermafia (CGI, Animation, VFX), Resonate London (Music, Sounddesign), Didier Daubeach (Kamera), Ahmed Chrediy (Fotografie). (pd/cbe)