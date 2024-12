Coca-Cola-Spots I Köppel-Inserat

«Diese Anzeige grenzt an Lesertäuschung»

In der Podcastfolge geht es um die KI-generierte Kampagne von Coca-Cola und das NZZ-Inserat von Köppel.

In der Weihnachtszeit diskutieren die Menschen über Werbung. So auch Online-Redaktionsleiterin Michèle Widmer und Verleger Matthias Ackeret in der neuen Folge vom persoenlich.com-Podcast. Dieses Mal im Fokus: die Kritik an den KI-generierten Clips von Coca-Cola. Das zweite Thema: das Inserat von Roger Köppel in der NZZ. Auch hier sind sich Widmer und Ackeret nicht einig.