Zoomer Agency: Kampagne setzt auf Authentizität

Publiziert am 20.01.2026

Für die Markteinführung von «El Tony Mate Zero» hat die Zoomer Agency eine Image- und Videoserie realisiert, die auf Porträts realer Persönlichkeiten setzt. Statt austauschbarer Werbegesichter zeigt die Kampagne «Everything starts from Zero…» den Künstler Luca Belotti oder die DJane und Producerin Jess Mawi.

Die Plakate und Visuals transportieren laut einer Mitteilung individuelle Botschaften der porträtierten Personen, die für persönliche Zero-Momente, Zweifel, Neuanfänge und den Mut stehen, dem eigenen inneren Antrieb zu folgen. El Tony verknüpft diese mit der Markenhaltung «Trust Your Madness».

Die Bildwelt wurde vollständig analog fotografiert, wie die Zoomer Agency in der Mitteilung festhält. (pd/cbe)