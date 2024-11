Weihnachtsspots: Zetteli bringen einen Weihnachtsskeptiker zum Lachen

Publiziert am 25.11.2024

Mit der Weihnachtskampagne «Schenken wir uns ein Lächeln» zeigte Coop letztes Jahr, dass eine kleine Geste Grosses bewirken kann (persoenlich.com berichtete). Die Protagonistin, eine empathische Coop-Mitarbeiterin, schrieb liebevolle und ermutigende Botschaften auf kleine Zettel und steckte sie den Kundinnen und Kunden zu, um ihnen zur Weihnachtszeit das sprichwörtliche Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Aufgrund der ausserordentlich guten Resonanz auf die Kampagne und ihre Aktivierungsmassnahmen, die unter anderem echte Zettelbotschaften in den Verkaufsstellen umfassten, knüpft Coop auch in dieser Weihnachtszeit an das bestehende Konzept an, heisst es in einer Mitteilung.

Der wiederum von Regisseur Tobias Fueter inszenierte Film nimmt sich einem Weihnachts-Skeptiker an, dem anfänglich nicht zum Lächeln zumute ist. Durch den gefühlvollen schriftlichen Austausch mit einer Coop-Mitarbeiterin findet er jedoch wieder Zugang zu eigenen schönen Erinnerungen. Kurzerhand hält er diese seinerseits auf einem Zettel fest, den eine warmherzige Kundin beim Einkaufen findet. Es entsteht ein feinfühliger Austausch, der die beiden verbindet und schliesslich sogar zu einem spontanen Weihnachtsfest miteinander führt.

Der bewegende Film ist als Vollversion und in Cut-Downs im TV zu sehen. Die dazugehörige, facettenreiche 360-Grad-Kampagne wurde wieder von TBWA\Zürich umgesetzt und nutzt nebst diversen Online- und Social-Media Kanälen auch Sonderformate wie das Teads Display Carousel, um die motivierenden Botschaften noch innovativer und zielführender an die Mitmenschen zu bringen. Doch auch die physischen Botschaften werden uns auf Zetteln und Postkarten wieder begegnen und versuchen, uns den Alltag in der dunkleren Jahreszeit etwas zu erhellen. (pd/wid)