Neu Creative Agency: Zoom-Out auf grosse Angebote

Publiziert am 22.04.2025

Mobile-Abo-Anbieter Wingo bietet aktuell Produkte zum reduzierten Preis an. Um diese zu bewerben, hat Neu Creative Agency eine Kampagne umgesetzt, schreibt sie in einer Medienmitteilung. Darin spielen Komiker Charles Nguela und Alex Kominek für die französischsprachige Schweiz die Hauptrolle. In einem Spot zeigt ein Zoom-Out die Grösse des Angebots.

Produziert wurden 10-Sekünder für Youtube sowie fürs Kino, die ohne Tonspur auch in Digital OOH zum Einsatz kommen. Zusätzlich kommen diverse grosse und kleine -Online- und Mobile-Formate zum Einsatz. (pd/spo)