Die Bank Thalwil ist die Regionalbank am linken Zürichsee-Ufer mit Hauptsitz in Thalwil und Geschäftsstellen in Kilchberg, Adliswil und Langnau am Albis. Seit 1841 arbeiten hier keine abgehobenen Banker, sondern bodenständige «Bankwerker».

Ruf Lanz wurde 2020 beauftragt, die bestehende Positionierung der «Bankwerker» kreativ weiter zu entwickeln. Seither macht die Bank Thalwil regelmässig mit pointierten Plakatkampagnen auf sich aufmerksam. Zuletzt mit dem nach wie vor aktuellen Sujet: Wir Bankwerker machen den CEO nicht zum CEO’OOO’OOO.- (persoenlich.com berichtete).

Nun folgt die nächste Staffel, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie zeigt mit kecken Anspielungen auf die jüngsten Ereignisse auf dem Bankenplatz Schweiz, dass die Bank Thalwil aus ganz anderem Holz geschnitzt ist.

Die Plakate sind derzeit in der Zürichsee-Region zu sehen.

Verantwortlich bei der Bank Thalwil Genossenschaft: Beat Ruch (Leiter Marketing & Kommunikation, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht Lanz (Creative Direction), Markus Ruf (Text), Mario Moosbrugger (Art Direction), Armin Arnold (DTP), Gian Marco Juon (Beratungsleitung). (pd/wid)