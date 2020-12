Wenn es Winter wird, hat Wellness Hochkonjunktur. Und wenn es Weihnachten wird, sind Geschenkideen besonders willkommen. Nichts als logisch also, dass Thermalbäder und Spas eine entsprechende Kommunikations-Offensive starten.

Die Kreativagentur Unikat hat für die Aqua-Spa-Resorts AG eine Kampagne entwickelt, welche die Konsumenten auf die richtige Geschenkidee in Form von Wellness-Gutscheinen bringen soll, heisst es in einer Mitteilung. Zur Aqua-Spa-Resorts AG gehören führende Bäder in der ganzen Schweiz, darunter das Thermalbad & Spa Zürich im Hürlimann-Areal oder die von Mario Botta gestaltete Badewelt auf Rigi Kaltbad.

Die insgesamt sechs Bäder werden individuell beworben, aber mit einer überdachenden Key-Visual-Idee: Eine Bademantel-Schlaufe, welche die Geschenkpäckli-Schnur darstellt. Diese wird visuell über die verschiedensten Badeweltenbilder gespannt, sodass unmittelbar auf das Wellness-Geschenk hingewiesen wird. Zum Einsatz kommen je nach Standort POS-Massnahmen, Plakate, Online-Banner, ÖV-Hängekartons, Social Media Ads, Anzeigen oder Advertorials.



Verantwortlich bei Aqua-Spa-Resorts AG: Thierry Geiger (CEO), Josef T. Molnar (Leitung Marketing & Kommunikation), Gisela Bussmann (Projektleitung Marketingkommunikation); verantwortlich bei Unikat Kommunikationsagentur: Daniel Meier, Patrick Lienert, Manuel Schnoz, Tristan Fallegger (Kreation), Simone Jung (Beratung); Digital Marketing Agentur Rob Nicolas (Programmierung/Produktion); Spacebar Rapelli (Animation); JBW Media (Media). (pd/cbe)