Seit März bietet Galaxus 10 Gbit/s schnelles Internet zum konkurrenzlos günstigen Preis. Die neue Kampagne bewirbt das Angebot jedoch höchst entspannt. Dafür zeigt sie Menschen im Kontrast zur Aussage, die völlig entschleunigt zuhause abhängen und Galaxus Internet nutzen. Die Botschaft dahinter: Wer zuhause das schnellste Internet hat, verpasst draussen nichts. Ausser vielleicht langsameres Internet.
Die Kampagne ist ab 15. September als Aussenwerbung in der Deutsch- und Westschweiz, sowie als Display Ads und auf Social Media zu sehen. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Digitec-Galaxus: Martin Walthert (Chief Marketing Officer), Flurin Spring (Creative Director), Jill Wanner (Leader Brand Communications), Mariya Alipieva (Producer, Projektleitung, Brand Communications), Elisabeth Rönz (Art Direction Lead, Konzept, Umsetzung), Luisa Silvestri (Art Direction, Umsetzung), Alessandro Aellig (Konzept, Umsetzung), Bastian Otter (Konzept, Copywriting), Julian Stauffer (Team Leader Creation, Konzept, Umsetzung), Christan Walker (Colorgrading Bewegtbild), Cédric Feusi, Luca Giugliano (Digital Marketing & Mediaplanung), Gesine Hauder (Mediaplanung), Yannick Meilleray, Aglaë Goubi (französische Transkreation), Katherine Martin, Jessica Johnson-Ferguson (englische Transkreation); externe Partner: Flavio Karrer (Fotografie, Regie, Video), Aurelio Chirarelli (Beleuchter), Jonathan Dirlewanger (Digital Assistent), Fawad Qadire (Grafik, Gestaltung), Alina Benz (Aufnahmeleitung), Streecasting.ch – Andrea Sponring (Casting), The Spot – Philippe Favre (Locationscouting), Amanda Brooke (Styling, Hair & Make-up), Lara Roos (Ausstattung), Annigna Ryter, Julia Haas (Assistenz Ausstattung), Christian Spirig (Colorgrading Foto), UKO - The Audio Suite (Tonpostproduktion).