Publiziert am 15.09.2025

Seit März bietet Galaxus 10 Gbit/s schnelles Internet zum konkurrenzlos günstigen Preis. Die neue Kampagne bewirbt das Angebot jedoch höchst entspannt. Dafür zeigt sie Menschen im Kontrast zur Aussage, die völlig entschleunigt zuhause abhängen und Galaxus Internet nutzen. Die Botschaft dahinter: Wer zuhause das schnellste Internet hat, verpasst draussen nichts. Ausser vielleicht langsameres Internet.













Die Kampagne ist ab 15. September als Aussenwerbung in der Deutsch- und Westschweiz, sowie als Display Ads und auf Social Media zu sehen. (pd/nil) Die Kampagne ist ab 15. September als Aussenwerbung in der Deutsch- und Westschweiz, sowie als Display Ads und auf Social Media zu sehen. (pd/nil)