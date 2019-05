The One Show

Fünf Merits gehen in die Schweiz

Fünf Merits gehen in die Schweiz

Bei den One Shows in New York holen Ruf Lanz, TBWA\Zürich, Caselli und Thjnk Zürich Merit-Auszeichnungen.

Bei den rennomierten One Show Awards in New York holen Ruf Lanz, TBWA\Zürich, Caselli und Thjnk Zürich Merit-Auszeichnungen.