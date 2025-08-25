Publiziert am 25.08.2025

Das von Christian Sutter und Adrian Schaffner gegründete Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter und hat sich nach eigenen Angaben in der Schweizer Agenturlandschaft etabliert. Aktuell leiten Dominique Haussener und Susanne Pfäffli die Agentur.



Die Agentur bietet kreative Dienstleistungen im Bereich Marketing und Kommunikation an. Der Firmenname Evoq leitet sich vom Begriff «evozieren» ab, was hervorbringen oder wachrufen bedeutet.



Während der Geburtsagsfeier wurde auch über die künftige Entwicklung der Branche diskutiert, insbesondere über den Einfluss von künstlicher Intelligenz und Marketing-Automatisierung auf das Geschäft. (pd/nil)