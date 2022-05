Im Zentrum der Kampagne stehen auch diesmal wieder Zürcher Testimonials. Für die Weiterführung haben diese allerdings Zuwachs bekommen. Denn um Zürich zur Solarstadt zu machen, braucht es jede und jeden Einzelnen von uns.

Während die EWZ-Solarbeteiligungs-Kampagne 2021 hauptsächlich auf die Informationsvermittlung setzte, da die Bekanntheit des Beteiligungsmodells noch Luft nach oben hatte, geht es in der Folgekampagne vor allem um das «Warum». Also darum, Zürich mit Hilfe der Stadtzürcher Bevölkerung zur Solarstadt zu machen, wie die Agentur Publicis in einer Mitteilung schreibt.

Dank dem Beteiligungsmodell «ewz.solarzüri» können sich alle EWZ-Kundinnen und Kunden quadratmeterweise an den öffentlichen Solaranlagen von EWZ beteiligen und so umweltfreundlich Solarstrom produzieren. Die Solaranlagen werden mit dem Crowdfunding-Prinzip vorfinanziert und danach realisiert. Sprich: Je mehr Leute sich beteiligen, desto mehr Anlagen werden in Zukunft auch gebaut.

Philipp Schad, Kampagnenleiter Image: «Uns ist bewusst, dass wir hier einen Spagat zwischen einer Purpose- und Produktkampagne wagen. Wir sind aber überzeugt, dass das Produkt ‹Solarbeteiligung› den Purpose der Solarstadt optimal stützt.»

Im OOH-Bereich wird auf Massnahmen entlang den ÖV-Achsen, Haltestellen und innerhalb der öffentlichen Verkehrsmittel gesetzt, um die affine Zielgruppe direkt mit der Purpose-Botschaft anzusprechen. Im digitalen Bereich wird auf eine schnelle und unkomplizierte Vermittlung aller Botschaften und Informationen zum Solarportfolio abgezielt – dezidiert auf den Aktivierungs- und Sales-Funnel zugeschnitten. So sollen Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher davon überzeugt werden, schnell und unkompliziert zum Ausbau lokaler Solarenergie beizutragen.

Insgesamt haben sich bisher über 5800 Kundinnen und Kunden an den Solaranlagen beteiligt. Wer sich nun ebenfalls gerne beteiligen möchte, kann dies in wenigen Klicks auf ewz.ch/solar tun.

Die Kampagne läuft ab dem 16. Mai und wird bis in den Sommer hinein zu sehen sein.

