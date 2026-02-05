Yellow: Zurück zu den Wurzeln der Swissbau

Publiziert am 05.02.2026

Die MCH Exhibitions & Events hat die Kreativagentur Yellow mit der Besucherkommunikation der Swissbau 2026 beauftragt. Die Messe fand vom 20. bis 24. Januar in Basel statt und zählte rund 600 ausstellende Firmen sowie knapp 50'000 Besucherinnen und Besucher, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Zentrum der Kampagne stand die stärkere Fokussierung auf das Handwerk als traditionelle Wurzel der Swissbau. Die Agentur entwickelte den Auftritt auf Basis des bestehenden Markenversprechens «Building Future Together» und der Kernelemente des Brand Designs. Die Kampagne zeigte das Zusammenspiel zwischen Ideengebern und Umsetzern.

Yellow setzte die Kampagne über Inserate, Banner, Online-Anzeigen in Fachpublikationen, Google, Programmatic Advertising und soziale Medien um. Das Team übernahm zudem Aufgaben zur Orientierung innerhalb des Ausstellungsgeländes. (pd/cbe)