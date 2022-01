Die Kreativagentur Freundliche Grüsse aus Zürich erhält Zuwachs. Einerseits personeller Art: Seit Oktober ist Marion Schwager als Leiterin der Beratung und COO Teil des 20-köpfigen Teams. Sie nimmt gleichzeitig auch Einsitz in die Geschäftsleitung, wie es in einer Mitteilung heisst. Schwager hat langjährige Erfahrung in verschiedenen Agenturen gesammelt – darunter als Beratungsgruppenleiterin bei Wirz. Zudem hat sie einen Master im Brand & Marketing Management.

«Mit Marion Schwager verstärken wir sieben Jahre nach der Gründung ganz gezielt die Geschäftsstruktur von Freundliche Grüsse», lässt sich Pascal Deville, Mitinhaber und Executive Creative Director, in der Mitteilung zitieren: «Sie hat gleichzeitig viel Erfahrung im Umgang mit Kunden und komplexen Projekten wie auch die Qualität, interne Abläufe zu hinterfragen und zu optimieren. Das gibt Samuel Textor und mir wieder mehr Luft, um uns auf unsere Kernkompetenz – die kreative Arbeit – zu konzentrieren.»

Gleichzeitig festigt Freundliche Grüsse neben der Beratung auch ein weiteres Standbein, wie es weiter heisst: Die langjährige Mitarbeiterin Janine Sonderegger wird ab sofort die neugegründete Content- und Social-Media-Unit als Head of Content führen und Einsitz in die erweiterte Geschäftsleitung nehmen. Dieser Schritt erfolge aufgrund der «herausragenden Arbeit und dem wachsenden Kundeninteresse» an der Arbeit des Teams in diesen Bereichen. Aktuell betreue die Agentur laut eigenen Angaben etwa die Social-Media-Accounts von Rivella und Coop Mondovino und setze laufend Contentprojekte mit UBS um. Letztere seien unter anderem mit dem Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation oder dem Best of Content Marketing Award ausgezeichnet worden. (pd/tim)