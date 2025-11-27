Swiss: «LXmas dalla Nonna» verbindet Kulturen

Publiziert am 27.11.2025

Swiss International Air Lines (Swiss) startete am Donnerstag die Social-Media-Kampagne «LXmas dalla Nonna». Zwei Grossmütter aus der Schweiz und Italien verkörpern darin Gemeinsamkeiten wie Herzlichkeit, Genussfreude und Zusammenhalt. Der Launch erfolgte mit Schweiz Tourismus im Kaufhaus «Rinascente» in Rom, inklusive weihnachtlicher Schaufenster.

Über die Kanäle von Swiss läuft ein Gewinnspiel, das Familien aus In- und Ausland zu den Festtagen vereint. Am 17. Dezember folgt ein Weihnachtsabend für Gewinner und Gäste. Auf einem Flug nach Neapel am 5. Dezember sorgen Samichlaus, eine Schweizer Grossmutter und eine italienische Nonna für festliche Momente an Bord.

Stefan Vasic, Head of Marketing bei Swiss, erklärt: «Mit dieser Kampagne zeigen wir, wie Reisen Verbindungen zwischen Kulturen und Generationen schaffen. Wenn zwei Grossmütter aus unterschiedlichen Ländern dieselbe Idee von Wärme und Gastfreundschaft verkörpern, erinnert uns das daran, warum wir fliegen: weil echte Verbindung nur entsteht, wenn man sich gegenübersteht.»

Die Hausagentur Thjnk unterstützte Swiss bei der initialen Ideenfindung, Entwicklung und Umsetzung erfolgten intern, wie es auf Anfrage heisst. (pd/cbe)