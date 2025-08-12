Publiziert am 12.08.2025

Ruf Lanz ist gleich mit zwei Kampagnen in der renommierten Liste von Lürzer's Archive vertreten, teilt die Zürcher Kreativagentur mit. Zum einen mit den drei jüngsten Sujets der VBZ-Kampagne «Umsteigen lohnt sich». Zum anderen mit den vier Sujets der Hiltl-Muttertagskampagne.

Auch der Berner Creative Director Simon Hofer hat es mit seiner Kampagne für Casaluci’s Fashion Store in Bern in die neue Ausgabe des Magazins geschafft.

Lürzer's Archive Best Advertising Worldwide präsentiert dreimal jährlich die kreativsten Arbeiten des internationalen Werbeschaffens. (pd/spo)