Cannes Lions 26: Zwei Shortlist-Platzierungen zum Auftakt

Publiziert am 20.06.2026

Vom 22. bis 26. Juni findet an der Côte d'Azur zum 73. Mal das Cannes Lions International Festival of Creativity statt. Am Samstag wurden sieben Shortlists veröffentlicht. Zwei Arbeiten sind dabei, die von Schweizer Agenturen oder Unternehmen eingereicht wurden:

Kategorie Creative Brand

«The idea that never had a break» für Kitkat, eingereicht von Nestlé in Vevey. Als beteiligte Agenturen werden Openmind UK London und VML London angegeben.



Kategorie Pharma

«Voodoo Dolls» für Abbott Established Pharmaceuticals, eingereicht von Weber Shandwick in Genf.



Leer ging die Schweiz in den Shortlist-Kategorien Audio & Radio, Creative B2B, Health & Wellness, Outdoor und Print & Publishing aus. Auch auf den bereits am 11. Juni veröffentlichten Shortlists Innovation, The Dan Wieden Titanium und Glass: The Lion of Change war keine Schweizer Arbeit vertreten. Am Sonntag werden zwölf weitere Shortlists veröffentlicht.







Die Schweiz hat in diesem Jahr 168 Arbeiten eingereicht (2025: 141, 2024: 108). (cbe)



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