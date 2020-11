Im Rahmen der Partnerschaft mit den Markenbotschaftern Mark Streit und Marco Wölfli lancierte die Agentur zwei stimmungsvolle Radiospots für den BMW- und Mini-Partner aus Bern und Thun, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht.

«Die fehlende Ambiance aus dem Stadion wollten wir in den Spots integrieren und so sofort für ein gutes Gefühl sorgen», lässt sich Nicole Platz, Leiterin Marketing bei Auto Marti, zitieren. Rund um Black Friday und Weihnachten sollten Radiospots produziert werden, die sich deutlich vom Mainstream abheben.

«Als wir das Konzept den ehemaligen Spitzensportlern vorgelegt haben, waren sie sofort Feuer und Flamme», so Oliver Hofer, Beratungsleiter bei Admire. Mit den Radiospots will Auto Marti die Herzen der Fans erobern und auf eine sympathische Art in der Region für Aufsehen sorgen.

Die Spots laufen ab sofort über die Berner und Oberländer Äther.

Verantwortlich bei Admire: Oliver Hofer, Boris Aebi, Kevin Freitag, Victor Zollikofer, Vincent Kauter, Ben Thomann, BlueBox Tonstudios; verantwortlich bei Auto Marti: Nicole Platz, Fabienne Fasnacht, Felix Marti. (pd/lol)



