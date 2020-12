In der zweiten Folge der verbandseigenen Podcast-Serie dreht sich alles um das Thema Arbeitsformen von Agenturen. Moritz Friess, Partner der Agentur Feinheit war zu Gast bei Annette Häcki, Creative Directorbei Jung von Matt/Limmat, heisst es in der Mitteilung.

Ab 2021 ist Annette Häcki Teil des neu lancierten Excellence Board bei Jung von Matt/Limmat. Dieses ist Sparringpartner der selbstorganisierten Teams und für die systematische Förderung der Kreativität zuständig. Für gute Ideen brauche es keinen Chef, dafür umso mehr ein Klima des Vertrauens, ist man an der Wolfbachstrasse 19 überzeugt. Deshalb schaffe man dieses hierarchiefreie Ökosystem.

Bereits seit zwei Jahren organisiert sich die Agentur Feinheit nach holokratischem Vorbild. Bei Holocracy handelt es sich um ein Konzept für agiles Organisierenvon Arbeit. Es zeichnet sich durch eine spezielle Herangehensweise an Aufgabenverteilung, Hierarchien, Entscheidungsfindung und selbststeuernde Teams aus. Hat es in einem solchen System Platz für Schwäche? Wer übernimmt Verantwortung, wenn Fehler passieren? Welche Rolle spielt das Vertrauen in sich und andere in hierarchiefreien Organisationen?

Moritz Friess, Partner bei Feinheit und Annette Häcki, Creative Director von Jung von Matt/Limmat,berichten in der LSA Lunch Time von ihren Erfahrungen. (pd/wid)