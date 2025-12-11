Publiziert am 11.12.2025

Mit dem Claim «Gemeinsam Weihnachten. Am Flughafen Zürich» soll die Kampagne deutlich machen, dass der Airport mehr ist als ein Verkehrsknotenpunkt – nämlich auch eine Einkaufs- und Freizeitdestination. Fünf Videostorys zeigen unterschiedliche Perspektiven: von Reisenden über Shoppinggäste bis zu Mitarbeitenden.

«Der Flughafen ist ein Ort, an dem täglich Menschen aus aller Welt zusammenkommen», wird Judith Krepper, Head Marketing der Flughafen Zürich AG, in einer Mitteilung zitiert. «‹Gemeinsam Weihnachten› steht für dieses besondere Gefühl und ist mehr als ein Slogan. Es ist unsere Einladung an alle, die Adventszeit am Flughafen Zürich zu erleben.»

Für das Hauptvideo setzte Jim & Jim erstmals einen Roboterarm ein. «Damit konnten wir die Bewegungen der Kamera präzise steuern und die Emotionen in flüssigen Übergängen einfangen», erklärt die Agentur. Die Technik verleiht der Kampagne eine moderne Bildsprache und unterstreicht die festliche Stimmung.

Die massnahmenübergreifende Kampagne läuft auf Social Media, digitalen Plakatflächen, im Kino und auf den Kanälen des Flughafens. Sie soll die Besucherfrequenz erhöhen und das Angebot von Airport Shopping, dem Circle-Weihnachtsdorf und der Besucherterrasse stärker hervorheben.

«Mit der Kampagne wollten wir die Wärme genauso zeigen wie die Vielfalt unseres Angebots», so Krepper. «Jim & Jim hat diese Balance mit Sorgfalt und in kraftvollen Bildern umgesetzt.» (pd/cbe)