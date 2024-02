Zum Start des neuen Angebots der APG stehen den Werbekunden 18 verschiedene Zielgruppensegmente für Programmatic Digital Out of Home (PDOOH) zur Verfügung. Diese zusätzliche Möglichkeit können die Werbetreibenden nutzen, «um eine noch individuellere Ansprache ihrer potenziellen Zielgruppen vorzunehmen», heisst es in einer Mitteilung. So können beispielsweise Schülerinnen, Studierende, Winter- oder Sommer-Sportler, affine Personen betreffend Beauty & Health, Kunst, Kultur oder Reisen gezielt nach Bewegungsmuster ausgesucht werden. Die Werbung wird dementsprechend zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf den ePanels und eBoards der APG ausgestrahlt.

Die Datenbasis für die Definition der 18 Zielgruppen erfolgt laut Mitteilung über das Footprint-Panel von Intervista. Das für die Schweizer Bevölkerung repräsentative Panel umfasst 4000 Personen, welche die Forschungs-App Footprints Research auf ihren Smartphones installiert und ihre Zustimmung, dass ihre Daten zu Forschungszwecken verwendet werden dürfen, gegeben haben. Die App zeichnet kontinuierlich die Aufenthaltsorte und Wegstrecken auf. Die Bewegungsdaten der Panellisten werden mit den Standorten der ePanels und eBoards der APG verknüpft. Da die Daten auf Stundenbasis vorliegen kann die APG beispielsweise identifizieren, an welchen Screens und zu welchen Uhrzeiten gewisse Zielgruppen über- oder unterproportional vertreten sind.

«Die 18 vordefinierten Zielgruppen haben sich bereits bei Aymo Mobile Targeting hervorragend bewährt», so Michael Pevec, Head of Programmatic DOOH & aymo Mobile Targeting. «Wir verwenden bewusst dieselben Zielgruppen nun auch für Programmatic Digital Out of Home. Einerseits erhöhen wir so die Relevanz der programmatischen Kampagne, andererseits können unsere KundInnen nun mit dem gleichen Setting aymo Mobile Targeting und Programmatic Digital Out of Home zusammen einsetzen und so von einem Double Impact profitieren.» (pd/cbe)