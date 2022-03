Schweiz Tourismus: 60 Frauen sollen gemeinsam Gipfel besteigen

Reisen bringt Menschen zusammen. Die am letztjährigen Weltfrauentag lancierte Initiative «100 % Women» ist Beweis dafür (persoenlich.com berichtete). Trotz Pandemie kamen Frauen aus über 20 Ländern für die Peak Challenge in die Schweiz. Rund 700 Bergsteigerinnen erklommen alle 48 Schweizer Viertausender in reinen Frauenseilschaften und sorgten auch dafür, dass Bergsteigerinnen und Bergführerinnen zum ersten Mal weltweit in einer konzertierten Aktion sichtbar waren.

Mit der Fortsetzung von «100 % Women» zum Weltfrauentag in diesem Jahr soll die Diversität und «geballte Frauen-Power» am Berg noch grösser werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Schweiz Tourismus (ST) plant im Juni zusammen mit dem Schweizer Alpen-Club SAC, dem Schweizer Bergführerverband, Saas-Fee/Saastal Tourismus und dem Outdoor-Brand Mammut einen Rekord in den Alpen: Rund 60 Frauen werden gemeinsam das Walliser Allalinhorn (4027 m ü. M.) besteigen und so symbolisch die wohl längste Frauenseilschaft der Welt bilden.

Laut den beiden Partnerorganisationen Schweizer Bergführerverband und dem Schweizer Alpen-Club SAC sowie Expertinnen im Bereich Frauenbergsteigen ist die Mobilisierung einer so grossen, reinen Frauenseilschaft ein Novum. «Meines Wissens haben sich in der Geschichte des Bergsports noch nie so viele Frauen zusammengetan, um gemeinsam einen Gipfel zu besteigen. Umso erfreulicher, dass dieser Rekord in der Schweiz aufgestellt wird», lässt sich die Schweizer Historikerin Marie-France Hendrikx in der Mitteilung zitieren.

Für mehr Diversität am Berg

Die Schweizer Berge sind für alle Frauen zugänglich. «100 % Women» will das laut eigenen Angaben mit der längsten und diversesten Frauenseilschaft sichtbar machen. Frauen aus allen Kulturen und jeden Alters, die über die nötige Grundkondition für den cirka dreistündigen Aufstieg verfügen, können sich online für die zehn frei verfügbaren Plätze bewerben. Die restlichen rund 40 Plätze werden an Journalistinnen und ausgewählte Frauen aus dem In- und Ausland vergeben. Dabei werde auf eine möglichst diverse Zusammensetzung geachtet.

Rund 15 erfahrene Bergführerinnen würden beim Aufstieg für die Sicherheit der je vier Teilnehmerinnen pro Seil sorgen. Und mit dem Allalinhorn sei ein Viertausender gewählt worden, der auch für Frauen mit wenig Bergsteigerfahrung geeignet sei. So könnte es für so manche Frau der erste Viertausender ihres Lebens werden.

Die Umsetzung des Rekords ist zwischen dem 15. und 17. Juni 2022 geplant, wie es weiter heisst. Je nach Wettersituation erfolge die Besteigung am Donnerstag oder Freitag. Saas-Fee dient dabei als Basislager und wird damit zum Hotspot für den Frauenbergsport, wo es nicht nur um das Bergerlebnis selbst geht, sondern auch um den Erfahrungsaustausch. Das Rahmenprogramm beinhaltet zudem verschiedene Workshops, Trainingsmöglichkeiten, Angebote zur Entspannung für Geist und Körper sowie ein feierliches Abendessen nach erfolgreicher Gipfelbesteigung.

Grosses Potenzial für die Destination Schweiz

Schweiz Tourismus sieht für die Schweizer Tourismusbranche grosses Potenzial für Frauenreisen, wie es weiter heisst. Die Schweiz könne dank der diversen und intakten Natur bei der weiblichen Zielgruppe punkten. Auch in den Bereichen Sauberkeit und Nachhaltigkeit belege die Schweiz regelmässig die vordersten Plätze der internationalen Ranglisten. Alles Aspekte, auf die Frauen besonders Wert legen würden.

Zudem seien die Voraussetzungen für mehr Frauen im Berg- und allgemein im Outdoorsport immer besser: In den entwickelten Ländern wächst die Zahl der gut ausgebildeten, finanziell unabhängigen Frauen mit einem Bedürfnis nach sportlichen Abenteuern in der Natur. Im Tourismus zeige sich diese Entwicklung in der immer grösseren Nachfrage nach «Women-only Travel».

Auf der Plattform MySwitzerland.com/women hat ST deshalb im Rahmen der Initiative «100 % Women» viel Inspiration für Erlebnisse zusammengestellt, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen eingehen. Darunter auch elf mehrtägige Angebote in den Bereichen Bergsport, Wandern und E-Biken, die ausschliesslich von weiblichen Guides geführt werden. Die Touren werden von der Mammut Alpine School und Out & About - Switzerland Trekking organisiert und sind direkt über deren Websites buchbar. (pd/tim)