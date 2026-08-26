Publiziert am 26.08.2026

Newsletter sind gemäss einer neuen Studie ein bedeutender Marketing-Kanal im Dach-Raum. In der Schweiz hätten 71 Prozent der Befragten bereits direkt aus einem Newsletter bestellt – gleich viel wie in Österreich und mehr als in Deutschland (zwei Drittel). Dies geht aus dem Bericht «Erfolgsfaktor Newsletter: Nutzung, Erwartungen und Trends» hervor, die Omnicom Media Germany im Auftrag von United Internet Media durchgeführt hat. Befragt worden seien insgesamt 6000 User in Deutschland, Österreich und der Schweiz, davon je 2000 pro Land.

Schweiz mit höchster Abo-Dichte

79 Prozent der Befragten im Dach-Raum hätten mindestens einen Newsletter abonniert. In der Schweiz zeige sich die grösste Newsletter-Affinität: 39 Prozent der Schweizer Onliner beziehen laut Studie sechs oder mehr regelmässige Mailings, in Österreich seien es 37 und in Deutschland 34 Prozent. Am häufigsten stammten die abonnierten Newsletter Dach-weit von Online-Shops (71 Prozent), gefolgt von Internet-Services wie Vergleichsportalen und Bonusprogrammen (49 Prozent), Veranstaltungen (40 Prozent) und Redaktionen (39 Prozent).

Rabatte als wichtigster Kaufanreiz

Für 79 Prozent der Abonnentinnen und Abonnenten im Dach-Raum seien Mailings besonders interessant, wenn sie Angebote oder exklusive Aktionen enthalten. Spezielle Rabatte seien mit 55 Prozent der wichtigste Grund für ein Newsletter-Abo, vor regelmässigen Neuigkeiten des Absenders (50 Prozent). Als Kaufanreiz wirkten exklusive Angebote und Rabatte in der Schweiz bei 54 Prozent der Befragten, in Österreich bei 59 und in Deutschland bei 53 Prozent. Bonusprodukte oder Geschenke förderten in allen drei Ländern bei 44 Prozent die Kaufentscheidung.

87 Prozent der Befragten im Dach-Raum legten Wert auf vertrauenswürdig wirkende Absenderinformationen. In der Schweiz wünschten sich 56 Prozent bereits in der Betreffzeile eine eindeutige Beschreibung des Newsletter-Inhalts (Deutschland: 50 Prozent, Österreich: 55 Prozent). Prüfsiegel zur Erkennung der Absender-Echtheit hielten 29 Prozent der Schweizer Befragten für besonders wichtig – in Österreich seien es 30, in Deutschland 27 Prozent. Markenlogos hätten in der Schweiz für 24 Prozent eine besondere Bedeutung (Dach-weit: 27 Prozent). Dach-weit stärkten Logos für 65 Prozent das Vertrauen und erleichterten 56 Prozent das Erkennen von Phishing-Versuchen.

Wenig Text bevorzugt

Dach-weit bevorzugten 82 Prozent der Befragten Newsletter mit wenig Text sowie ein einheitliches, wiedererkennbares Design (81 Prozent). 78 Prozent möchten selbst festlegen können, welche Themen oder Angebotsarten sie erhalten, 59 Prozent wünschten sich dynamische Newsletter, die Angebote automatisch an Standort und Tageszeit anpassen. (pd/spo)