Coca-Cola: Ab sofort gibt es nur mehr rezyklierbare Flaschen

Auf Anfang Mai führt Coca-Cola Schweiz bei sämtlichen hierzulande produzierten Flaschen 100 Prozent rezykliertes PET (rPET) ein. Um die Materialkreisläufezu schliessen und Downcycling zu verhindern, hat das Unternehmensubstanzielle Investitionen vorgenommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Umstellung auf 100 Prozent rPET geschieht im Rahmen der globalen Vision «Eine Welt ohne Abfall». Damit hat sich Coca-Cola zum Ziel gesetzt, für jede verkaufte Flasche eine zurückzunehmen.

Mit der Einführung von Flaschen, die zu 100 Prozent aus rezykliertem Material bestehen, macht Coca-ColaSchweiz einen grossen Schritt in Richtung der vollständigen Kreislaufwirtschaft. Durch die Umstellung lassen sich hierzulande jährlich rund 3'300 Tonnen Neu-PET einsparen. Zudem wird die Ökobilanz des grössten Schweizer Getränkeherstellers äusserst positiv beeinflusst.

Gegenüber Neu-PET benötigt die Produktion von Flaschen aus rezykliertem Material nämlich nur halb so viel Energie und verursacht bis zu viermal weniger CO2-Emissionen. Beim Recyceln von PET gehören die Schweizer:innen zur absoluten Weltspitze. Über 83 Prozent der gebrauchten PET-Flaschen landen in der Sammelstelle. Die Einführung von 100 Prozent rPET ist ein Schulterschluss zwischen dem Hersteller und den Konsument:innen. «Hand in Hand leisten wir unseren Beitrag zum Schutz der Umwelt», wird Vincent Rameau, General Manager Coca-Cola Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Die Vision: eine Welt ohne Abfall

Die Umstellung ist mit substanziellen Investitionen und grossen technischen Herausforderungen verbunden. Um den Materialkreislauf zu schliessen und Downcycling zu verhindern, mussten langwierige, aufwändige Analysen und Tests durchgeführt werden. In der Folge galt es, die Verarbeitung der Rohlinge und die Presskonstanz zu adaptieren.

«Gemeinsam mit unserem Abfüllpartner legen wir den Fokus auf den gesamten Lebenszyklus der Verpackungen, vom Design und der Herstellung bis hin zu Recycling und Wiederverwendung. Entsprechend stark investieren wir in die Entwicklung neuer Technologien», wird Rameau in der MItteilung zitiert. Dies ist gänzlich im Sinne der von Coca-Cola im Jahr 2018 vorgestellten Vision «Eine Welt ohne Abfall». Darin sieht das Unternehmen vor, dass es bis 2030 weltweit für jede verkaufte Flasche oder Dose die entsprechende Menge zurücknimmt und recycelt. In Europa soll dieses Ziel bereits 2025 erreicht werden. Laut Rameau ist man auf bestem Weg dazu.

Neue Flaschengrössen

Die Flaschen aus 100 Prozent rPET werden ab Mai 2022 bei sämtlichen in der Schweiz hergestellten Produkten eingeführt, so beispielsweise bei den Marken Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite oder MezzoMix. Gleichzeitig nimmt der Getränkehersteller auch Änderungen bei den Verpackungsgrössen vor. So werden ebenfalls per Anfang Mai die 0,5L- und die 0,9L-PET-Flasche eingeführt. (pd/mj)