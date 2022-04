Coca-Cola: «rPET hat keinen Einfluss auf den Geschmack»

Die Umstellung auf 100 Prozent rPET geschieht im Rahmen der globalen Vision «Eine Welt ohne Abfall», mit der sich Coca-Cola zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 weltweit für jede verkaufte Flasche eine zurückzunehmen. In Europa soll dieses Ziel bereits 2025 erreicht werden.

Was bedeutet das konkret? Braucht es neue Abfüllmaschinen?

Wieviel kostet diese Umstellung?

Überall spricht man von Nachhaltigkeit. Welchen Einfluss hat der Wechsel von Coca-Cola auf 100 Prozent rPet auf die Umwelt?

Mit der Einführung von Flaschen, die zu 100 Prozent aus rezykliertem Material bestehen, machen wir einen grossen Schritt in Richtung der vollständigen Kreislaufwirtschaft. Durch die Umstellung lassen sich hierzulande jährlich rund 3300 Tonnen Neu-PET einsparen. So benötigt die Produktion von Flaschen aus rezykliertem Material (rPET) nämlich nur halb so viel Energie und verursacht bis zu viermal weniger CO2-Emissionen.