Zattoo: Alexander Horrolt ist neu an Bord

Publiziert am 07.10.2025

Alexander Horrolt übernimmt ab 1. November 2025 bei Zattoo die neu geschaffene Position des Director Partnership Ads. Der Manager wechselt von der Goldbach Next AG, wo er bis Ende 2024 als Geschäftsführer das Kompetenzzentrum für technische Belange und operative Buchungsprozesse leitete (persoenlich.com berichtete). Bei seinem neuen Arbeitgeber wird Horrolt den Ausbau des Werbegeschäfts mit Schwerpunkt Business Development verantworten.

«Wir freuen uns sehr, mit Alexander einen so erfahrenen Manager für unser Ads-Team gewonnen zu haben», wird Klaus Nadler, Chief Sales Officer bei Zattoo, in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. «Seine Führungserfahrung und sein ausgezeichnetes Netzwerk werden uns dabei helfen, den Ads Partnerships-Bereich auszubauen und dieses Geschäftsfeld inhaltlich stark weiterzuentwickeln.»

Horrolt bringt umfassende Erfahrung im Schweizer Werbemarkt mit, unter anderem von der Publicitas Cinecom & Media AG und IP Deutschland. «Die klare Ausrichtung von Zattoo auf das Wachstumsfeld CTV wie auch mein zukünftiger Fokus auf die internen und externen Vermarktungs- und Werbetechnologie Partnerschaften von Zattoo bringen mich zurück zu meinen Wurzeln», erklärt der neue Director Partnership Ads. «Ich freue mich, mit der Etablierung eines eigenen Ads Partner-Bereichs am Ausbau von Zattoo teilzuhaben.» (pd/cbe)