Unter der Führung von Managing Director Alexander Horrolt wird die Goldbach Next, der zentrale Technologie- und digitale Abwicklungs-Hub für Werbung der TX Group, reorganisiert. Dies geht aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervor.

Jochen Witte, Chief Digital Oficer Goldbach, wird per 1. September 2021 Chief Technology Oficer (CTO) von Goldbach und übernimmt die operative Leitung des neu konsolidierten Bereichs Technologie und Produktentwicklung von Goldbach Next. In dieser neuen Rolle wird Jochen Witte zudem stellvertretender Geschäfsführer der Goldbach Next.

Neben der Verantwortung innerhalb der Goldbach Next wird die Zusammenarbeit mit der in Berlin ansässigen Jaduda und der Demand Side Plattform (DSP) Splicky für gruppen-übergreifende Synergien im Bereich Technologie intensiviert.

Roland Wittmann, Chief Strategy Oficer, lässt sich wie folgt zitieren: «Mit dieser strukturellen Anpassung stärkt Goldbach die Bereiche Produktentwicklung, data-driven Advertising und Technologie, welche über den Bereich Online hinaus auch für klassische Medien immer wichtiger werden und für eine nachhaltige Entwicklung des Geschäfsfelds der Goldbach von zentraler Bedeutung sind.»

Alexander Horrolt, Managing Director Goldbach Next: «Mit Jochen Witte gewinnen wir weitere ausgewiesene Tech Expertise für die Goldbach Next und bündeln diese noch stärker an einem zentralen Ort innerhalb der Goldbach. Ich freue mich auf die nun noch intensivere Zusammenarbeit im Sinne bestmöglicher Harmonisierung unserer Tech-Landschaft, zunehmender Innovationskraft und Geschwindigkeit für die Entwicklungen unserer Publisher und Verkaufseinheiten.» (pd/lol)