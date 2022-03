Habegger: André Sutter wird neuer Marketingleiter

Der Bereich Marketing Communication von Habegger wird neu von André Sutter geleitet. Mit ihm gewinnt das Unternehmen einen erfahrenen Marketingexperten, dessen Herz seit klein auf für die Live-Kommunikation schlägt.

André Sutter bringt über 20 Jahre Erfahrung in Marketing und Kommunikation sowie einen breiten Erfahrungsschatz in der B2B-Marktbearbeitung mit zu Habegger. Als Marketingleiter bei Witzig The Office Company veranstaltete Sutter Kunden-, Sponsoring-und Netzwerkanlässe, bei Musik Hug verantwortete er unter anderem die weltweite Messeorganisation und während seiner Tätigkeit als Head of Communication bei Free & Virgin widmete er sich der Vermarktung von rund 300 Konzerten pro Jahr.

Bisher auf Veranstalterseite und Kunde von Habegger hat Sutter jetzt sozusagen die Seite gewechselt und führt das Marketing des internationalen Dienstleisters in die Zukunft. Die Leidenschaft zur Live-Kommunikation wurde ihm in die Wiege gelegt und begleitet ihn schon sein Leben lang. «Egal ob Hockey-Match oder Konzert – die Emotionen, die das Live-Erlebnis ausmachen, treiben mich an», so André Sutter. Er freut sich darauf, seine Faszination für Events, Design und Architektur noch stärker mit seiner beruflichen Tätigkeit zu verbinden. (pd/wid)