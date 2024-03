Iundf Group: Andreas Bartneck wird Head of Media

Bei der Iundf Group gibt es Zuwachs: Andy Bartneck wird Head of Media. «Die Kombination aus Kreativität, Technologie sowie strategischer Mediaplanung bietet enorme Möglichkeiten für Werbeauftraggeber ihre Ziele in der Kommunikation und den Kampagnen zu verfolgen. Ich freue mich sehr darauf, diese Potenziale zusammen mit dem Team voll ausschöpfen zu können», wird Andreas Bartneck in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. Seit Ende Februar leitet er Iundf Media.

Bartneck ist laut Mitteilung «ein ausgewiesener Mediaprofi». Er habe über 20 Jahre Erfahrung in der Mediabranche. Gearbeitet habe er in Unternehmen wie Omnicom oder Mediacom, wo er als Leiter Digitale Medien tätig gewesen sei.

«Mit Andreas gewinnen wir einen erfahrenen Mediaexperten, der mit seiner Leidenschaft für digitale Medien sowie seiner aufgeschlossenen Art zusammen mit dem seinem Team die Media-Kompetenz der Iundf Group stärken und weiterentwickeln wird», so Dominik Stibal, CEO der Iundf Group.

Die Iundf Group vereint die vier Agenturen Inhalt und Form, Iundf Marketing Technology, Iundf Neo und Iundf Media. In seiner Rolle als Head of Media wird Andreas Bartneck laut Communiqué eng mit den anderen Iundf-Agenturen zusammenarbeiten. Er soll mit innovativen Mediastrategien dazu beitragen, ganzheitliche Kommunikationslösungen für die Kundinnen und Kundinnen anbieten zu können. (pd/cbe)