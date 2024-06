Radio Grischa: Andres Hartmann wird Marketingchef

Publiziert am 06.06.2024

Der Konzessionsgewinner Radio Grischa hat Andres Hartmann zum Leiter Marketing ernannt, heisst es in einer Mitteilung. Hartmann übernimmt diese Aufgabe mit seiner Firma Unik im Mandat. Er werde in den nächsten Monaten den Aufbau aller Marketing- und Verkaufsmassnahmen übernehmen, sowie bei der Personalplanung tätig sein.

Der Bündner Andres Hartmann bringt über 20 Jahre Medienerfahrung mit. Nach SRF und beim ehemaligen Radio Ri war er während 17 Jahren bei der Somedia tätig, zuletzt in leitender Stellung als Leiter Nutzermarketing. «Radio Grischa war für mich immer ein Herzensprojekt und es ist ein grosser Wunsch von mir, diese tolle Marke wieder auf den Markt zu bringen», wird Hartmann in der Mitteilung zitiert.

Dazu Roger Schawinski, zusammen mit Stefan Bühler Initiant des Radio-Grischa-Projekts: «Wir freuen uns ungemein, mit Andres einen absoluten Radio-Profi mit unvergleichlichem regionalem Know How für unsere Sache gewonnen zu haben. Das ist ein toller Anfang, und genau so soll es weitergehen.»

Das Projekt Radio Grischa hat vom Bakom die Radiokonzession im Gebiet 32 (Graubünden, Glarus, Sarganserland) zugesprochen erhalten. Dagegen hat der bisherige Konzessionsnehmer Somedia Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Das Verfahren soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Die Somedia hatte ihr Radio bis 2015 Radio Grischa genannt, dann aber auf Radio Südostschweiz (RSO) umfirmiert. Weil die Marke während mehr als fünf Jahren nicht genutzt worden war, wurde von den neuen Konzessionsnehmern vom Amt für Geistiges Eigentum (IGE) im April 2024 die Löschung der Marke beantragt. Auch dagegen hat Somedia Beschwerde eingelegt. Der geplante Sendestart von Radio Grischa ist der 1. Januar 2025. (pd/wid)