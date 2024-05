Konzessionsstreit: Bündner Komitee überreicht Petition

Publiziert am 29.05.2024

Ein Bündner Komitee hat am Mittwoch in Bern eine Petition mit 12'907 Unterschriften an den Bund übergeben. Der Anfang Jahr gefällte Radio-Konzessionsentscheid für Graubünden und Glarus soll korrigiert werden. Per 2025 verliert Radio Südostschweiz (RSO) die Konzession an einen neuen Sender des Medienunternehmers Roger Schawinski.

Das Komitee mit dem Namen «RSO ds Radio vu do blibt do» sammelte seit Ende Januar Unterschriften gegen den damaligen Beschluss, schrieb dieses am Mittwoch in einer Mitteilung. «Viele Menschen in den Kantonen Graubünden, Glarus und St. Gallen wollen, dass der Vergabeentscheid der Radiokonzession für die Jahr 2025 bis 2034 nochmals überdacht wird und wieder an Radio Südostschweiz geht.»

Der Bündner Sender Radio Südostschweiz der Somedia-Gruppe verlor Anfang Jahr bei der Vergabe der Radiokonzessionen durch das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) nach 35 Jahren seine Konzession. Den Zuschlag erhielt der Zürcher Medienunternehmer Roger Schawinski, der eine Bewerbung für ein neues Radio unter dem Namen Radio Alpin einreichte (persoenlich.com berichtete).

Ende April erklärte Schawinski ausserdem, für sein neues Bündner Radio den Namen Radio Grischa nutzen zu wollen. Bis 2015 sendete das heutige Radio Südostschweiz aus Chur unter dem Namen Radio Grischa. Danach wurde der Sender umbenannt.

Am Sonntag wurde bekannt, dass der Verleger-Clan um Silvio Lebrument kürzlcih eine Firma in Radio Grischa AG umbenannte. (sda/cbe)